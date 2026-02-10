Порядка 100 тыс. детей в Московской области прошли профосмотры за месяц

С начала 2025 года профосмотры в Подмосковье прошли почти 100 тыс. детей, треть из них — в образовательных учреждениях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Родителям не нужно подстраивать рабочий график или дополнительно вести ребенка в поликлинику — наши медицинские бригады выезжают прямо в школы и детские сады», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, при необходимости по итогам осмотра ребенка могут направить в поликлинику на дополнительное обследование. Ознакомиться с результатами профосмотра можно будет в личном кабинете на региональном портале госуслуг в течение 45 дней.

