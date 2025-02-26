Порядка 14 млн выписок из Единого госреестра недвижимости выдали в Подмосковье за год
В Подмосковье в 2024 году выдали около 14 млн выписок из ЕГРН
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В Подмосковье по итогам прошлого года было выдано порядка 14 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
«По итогам 2024 года зарегистрировано более 2,3 млн прав и предоставлено около 14 млн сведений из Единого государственного реестра недвижимости», - говорится в сообщении ведомства.
Большая часть сведений была получена в онлайн-формате — 96%.
Управление Росреестра по региону ежегодно предоставляет свыше 12 тыс. государственных услуг по учетно-регистрационным действиям.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье планируется перевести в онлайн-формат собрания собственников 50% жилого фонда.