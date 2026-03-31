К 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне власти Московской области определили параметры единовременной финансовой поддержки для проживающих в регионе ветеранов. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева подчеркнула значимость этой меры.

«В Подмосковье сегодня проживают почти 15 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 366 фронтовиков. Для нас важно, чтобы каждый из них был окружен вниманием и заботой», — сказала она.

В текущем году к памятной дате все ветераны области получат целевые выплаты в диапазоне от 40 до 70 тыс. рублей. Процедуру начисления полностью автоматизировали — подавать отдельные заявления никому не придется.

В Министерстве социального развития региона детализировали систему распределения средств. Так, максимальную сумму в 70 тыс. рублей предоставят участникам и инвалидам войны, принимавшим участие в боевых операциях на фронте. Выплату размером 40 тыс. рублей направят труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, вдовам и вдовцам погибших или умерших инвалидов и участников войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Средства перечислят на те же банковские счета, куда раз в месяц приходят региональные доплаты ветеранам. Такой подход минимизирует вероятность технических ошибок и избавляет получателей от необходимости лично обращаться в органы социальной защиты.

Дополнительно ведомство сообщило, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны также получат федеральную выплату от Социального фонда России — ее размер составит 10 тыс. рублей.

Помимо финансовой поддержки, в преддверии праздника для ветеранов подготовят комплекс мер адресной помощи, включая персональные поздравления на дому.

Отметим, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов специальной военной операции.