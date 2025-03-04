Порядка 20 тыс. км дорог Московской области обработали противогололедными материалами

Дорожные службы Подмосковья обработали противогололедными материалами более 9,5 тыс. км региональных и порядка 10,5 тыс. км муниципальных дорог за ночь. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В работах по обеспечению безопасного проезда в регионе были задействованы более 670 единиц дорожной спецтехники. В ведомстве уточнили, что во вторник, 4 марта, в Подмосковье ожидается плюсовая температура, возможен снег с дождем. В связи с этим водителей призвали соблюдать осторожность и дистанцию во время движения.

«Дорожники мониторят погодные условия, чтобы оперативно провести необходимые работы по обеспечению безопасного проезда», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.