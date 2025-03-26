Порядка 200 тыс. жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию

С начала 2025 года репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 200 тыс. человек, она доступна жителям в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Это особенно важно при планировании будущей беременности не только для женщин, но и для мужчин. Пройти такую диагностику в регионе можно бесплатно, по полису ОМС», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках диагностики женщинам доступны консультации акушеров-гинекологов, УЗИ органов малого таза и молочных желез и цитологическое исследование, мужчинам — консультация врача-уролога. При необходимости их могут направить на дополнительные исследования. Пройти обследование можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.