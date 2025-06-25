Порядка 3 тыс. игровых площадок отремонтировали в округах Подмосковья с начала лета

В Подмосковье с начала лета было отремонтировано около 3 тыс. детских игровых площадок. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Лидерами по объему работ стали Подольск, Балашиха и Серпухов. В этих округах отремонтировали 355, 287 и 217 площадок соответственно.

В число отремонтированных объектов вошли 500 единиц качелей и 588 горок.

Всего в области установлено свыше 19 тыс. игровых и спортивных комплексов. В ходе проверок таким объектам уделяется особое внимание. Инспекторы проверяют, надежно ли закреплены все элементы комплексов, исправны ли все механизмы, в хорошем ли состоянии покрытие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах федерального голосования по благоустройству.