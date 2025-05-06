Порядка 300 подмосковных активных долголетов освоили телемедицинские консультации
Около 300 активных долголетов Подмосковья освоили телемедицинские консультации
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Почти 300 участников клуба «Активное долголетие» в Подмосковье освоили телемедицинские консультации в рамках курсов по обучению пользования приложениями для записи на онлайн-прием. Их организовали представители Министерства здравоохранения Московской области и Министерства социального развития Московской области.
«Мы понимаем, что у старшего поколения могут возникнуть трудности с установкой и применением приложения. Поэтому мы вместе с коллегами из Минсоцразвития проводим обучение участников клуба „Активное долголетие“, — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он подчеркнул, что онлайн-консультация позволяет сэкономить время на поездке в поликлинику. Записаться на нее можно через региональный портал госуслуг «Здоровье».
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