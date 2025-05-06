Порядка 300 подмосковных активных долголетов освоили телемедицинские консультации

«Мы понимаем, что у старшего поколения могут возникнуть трудности с установкой и применением приложения. Поэтому мы вместе с коллегами из Минсоцразвития проводим обучение участников клуба „Активное долголетие“, — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.