Порядка 400 тыс. звонков на номер «112» поступило в Подмосковье с начала года

С начала 2025 года операторы Системы-112 Московской области обработали около 400 тыс. вызовов, в общей сложности с начала ее эксплуатации в 2015 году — более 96 млн вызовов. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

В ведомстве уточнили, что в этом году жители направили более 150 тыс. вызовов скорой медицинской помощи, 50 тыс. — полиции и ГИБДД, 4 тыс. — пожарной охране. Еще 8 тыс. вызовов поступили аварийной службе газовой сети, службе «Антитеррор» и другим. В среднем каждый день операторы обрабатывают около 40 тыс. вызовов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.