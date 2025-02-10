Порядка 6 тыс. жителей и гостей Подмосковья прокатились на губернаторских каруселях

На прошлой неделе губернаторские карусели в Подмосковье посетили более 5,9 тыс. жителей и гостей региона. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Эти аттракционы, известные как «Сказка», были установлены по губернаторской программе и оформлены известным дизайнером Денисом Симачевым. Они созданы для досуга жителей и гостей Подмосковья», — говорится в сообщении.

Самой посещаемой стала карусель, установленная в Домодедово, — на ней прокатились более 1,2 тыс. посетителей. В тройку лидеров по посещаемости также вошли аттракционы в парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа и на Центральной площади Одинцово, их посетили более 1 тыс. и почти 1 тыс. человек соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.