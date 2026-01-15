Порядка 60 тыс. человек посетили выставку «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» в Серпухове

Почти 58 тыс. человек посетили выставку «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая проходила с июня 2025 года в Серпуховском историко-художественном музее. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителям представили более 70 полотен на морскую тематику нескольких поколений русских живописцев: Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других. В основу вошли произведения из коллекции Серпуховского историко-художественного музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и не только. За весь период было проведено более 870 экскурсий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.