Порядка десяти тысяч подмосковных предпринимателей воспользовались услугами регионального инвестпортала

Услугами подмосковного инвестпортала воспользовались уже 10 тысяч предпринимателей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Количество зарегистрированных пользователей портала превысило 10 тысяч человек. Учитывая, что Мининвест постоянно работает над развитием этой экосистемы для бизнеса, мы ожидаем дальнейшего роста активности наших предпринимателей на инвестпортале», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Портал представляет собой единую информационную площадку для предпринимателей, где они смогут узнать об инвестиционных возможностях, о мерах господдержки бизнеса и не только. Зиновьева добавила, что его регулярно обновляют, чтобы он соответствовал актуальным запросам представителей бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.