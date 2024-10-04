Порядка пяти тысяч педиатров прошли тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания в Подмосковье

Почти пять тысяч педиатров прошли тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания в рамках проекта «Наш участковый врач» с момента его запуска, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. В 2024 году возможностью воспользовались уже около 400 специалистов.

«Такие тренинги позволяют снизить уровень профессионального выгорания среди врачей. Мы запустили проект в 2022 году», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В рамках проекта с врачами проводят очные психологические тренинги, а также дистанционные мероприятия по бесконфликтному общению и управлению стрессом и индивидуальные консультации с психологами. Помимо этого, им доступны арт-терапевтические тренинги. Узнать подробнее об этом можно здесь.

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