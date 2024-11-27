Порядка пятисот тысяч звонков поступили на «горячую линию» главного врача в Московской области

С момента запуска «горячей линии» главного врача в Подмосковье в 2022 году на нее поступило около 500 тысяч звонков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Позвонив на „горячую линию“ главного врача жители Подмосковья могут оперативно получить ответы на волнующие их вопросы. Также она помогает руководителям медорганизаций оперативно принимать решения в организации работы», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Жители могут обратиться на «горячую линию» по номеру 8 (498) 602-03-59. После этого нужно будет набрать добавочный номер. Он соответствует номеру медорганизации пациента, который можно найти на их сайтах или информационных плакатах в поликлиниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.