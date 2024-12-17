Порядка трех тысяч педиатров из Подмосковья прошли тренинги по профилактике профессионального выгорания

С начала 2024 года тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания в Подмосковье прошли почти три тысячи педиатров, их проводят в рамках проекта «Наш участковый врач». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такие тренинги помогают врачам разобраться в своих эмоциях, справиться со стрессом, а значит избежать у них профессионального выгорания. Такие занятия для педиатров мы запустили в 2022 году. За это время их прошли более 5,9 тысячи врачей», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках таких занятий для специалистов проводят как очные психологические тренинги, так и дистанционные. Помимо этого, для врачей доступны арт-терапевтические тренинги. Узнать подробнее о психологической поддержке медработников можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.