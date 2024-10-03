Порядка трехсот молодых ветеринаров прошли практику в Госветклиниках Подмосковья

Около 300 молодых специалистов, которые обучаются в 46 учебных заведениях Подмосковья, проходят практику в областной Госветслужбе каждый год. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что Госветслужба региона является самой большой региональной площадкой для учебно-производственной практики студентов. Там они могут освоить навыки во всех сферах ветеринарии. Например, в лечении животных, ветеринарной санитарии и эпизоотологии и не только. Узнать подробнее о практике можно по номеру единого контакт-центра ветслужбы Московской области +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.