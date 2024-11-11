Порядка трехсот нелегальных мигрантов привлекли к административной ответственности в Люберцах

Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» и Специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области провели проверку строительных и производственных объектов в Люберцах, чтобы пресечь незаконную миграцию. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В общей сложности они проверили на причастность к совершению преступлений и правонарушений более 400 иностранных граждан, им также провели дактилоскопию. В отношении 324 из них полицейские составили протоколы об административных правонарушениях. Так, 276 мигрантов привлекли к ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в России и незаконное осуществление трудовой деятельности на территории страны. В округе также устанавливают личности работодателей нелегальных мигрантов.

Нарушителям грозят административные штрафы. 51 нелегального мигранта также выдворят из страны.

«31 нарушитель отправлен в специализированный приемник для лиц, подвергнутых административному аресту», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить аренду жилья мигрантами.