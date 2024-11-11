В России могут ужесточить аренду жилья мигрантами
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В России могут ужесточить правила сдачи жилья в аренду мигрантам. Об этом в своем телегам-канале сообщил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Партия внесла в правительство ряд соответствующих законопроектов. Если они будут приняты, то иностранные граждане смогут снимать жилье только по договору аренды и не более чем на один год.
Слуцкий считает необходимым ввести запрет на субаренду родственникам и друзьям мигрантов. За нарушение и отсутствие платы он предлагает штрафовать и выселять.
Необходимость ужесточения аренды жилья мигрантами Слуцкий объясняет тем, что соседство с ними стало проблемой для российских граждан.
Мигранты шумят, устраивают потасовки и мусорят, а в ответ на вызовы полиции иностранцы начинают вести себя еще более агрессивно.
Слуцкий призывает вернуть в дома россиян безопасность и порядок.
Ранее сообщалось о том, что нелегальных мигрантов выявили среди постояльцев общежития в Одинцово.