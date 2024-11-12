Порядка восьми тысяч заявлений на согласование перепланировки подали в Подмосковье в режиме онлайн

С начала 2024 года жители Подмосковья подали около восьми тысяч заявлений, чтобы получить электронную услугу по согласованию перепланировки жилых и нежилых помещений. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой можно на региональном портале госуслуг, она размещена в разделе «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование» — «Согласование переустройства и перепланировки помещения». В ведомстве уточнили, что в нее встроена экспертная система, которая подсказывает, какие дополнительные документы нужно предоставить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.