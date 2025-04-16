Порталом «Стань мамой в Подмосковье» воспользовались почти 300 тыс. раз

Порталом «Стань мамой в Подмосковье» за два года работы воспользовались 253 тыс. раз, он позволяет узнать подробнее о роддомах и перинатальных центрах региона, а также оставить отзыв о них. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Помимо этого, на портале беременные женщины могут узнать о подарочном наборе для новорожденных, получить онлайн-консультацию врача, ознакомиться с календарем беременности и не только. Он доступен по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.