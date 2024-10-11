Порталу госуслуг Подмосковья исполнилось двенадцать лет

Порталу госуслуг Подмосковья исполняется 12 лет, его запустили 11 октября 2012 года, за это время жители региона воспользовались размещенными на нем услугами и сервисами более 200 миллионов раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«За эти годы мы внедрили более 380 электронных сервисов для граждан и бизнеса. Сегодня на региональных Госуслугах зарегистрировано более 7,2 миллиона учетных записей ЕСИА», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Воспользоваться услугами портала могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. В 2024 году на нем запустили более 30 новых услуг и сервисов для жителей и бизнеса, среди которых. Среди них — комплексная услуга для молодых семей, выплаты пенсионерам, компенсация аренды жилья педагогам и соцработникам и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.