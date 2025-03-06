Портреты жителей Подмосковья, защищавших Родину, можно будет увидеть в автобусах региона

В подмосковных автобусах в рамках акции «Бессмертный полк» разместят портреты защитников Отечества. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Акция по размещению плакатов в общественном транспорте с фотографиями жителей Подмосковья, защищавших Родину, призвана рассказать реальные истории Героев, напомнить о важности подвига наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны, поэтому невозможно не поддержать такую инициативу», – отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Для участия в акции жители региона могут направить организаторам информацию о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также о тружениках тыла, узниках концлагерей или детях войны.

Акцию проводят региональное отделение «Бессмертного полка России» и АНО «Мой выбор» совместно с АО «Мострансавто» при поддержке Правительства Подмосковья в рамках проекта «Герои русских побед».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с днем рождения ветерана, легендарную женщину-снайпера Александру Алешину.