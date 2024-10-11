Посетители выставки «Золотая осень» продегустировали свыше 200 килограммов ягод от подмосковного предприятия

Посетители стенда Московской области смогли продегустировать более 200 килограммов ягод в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая проходит в «Тимирязев Центре». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Продукцию представила компания «Артфрут», которая занимается выращиваем ягод натуральным способом в городском округе Наро-Фоминск. Гости смогли попробовать клубнику, малину, голубику и ежевику.

В ведомстве добавили, что компания ежегодно производит 0,4 тысячи тонн ягод, там работают около 250 сотрудников. Сейчас предприятие также занимается реализацией проекта по строительству селекционно-семеноводческого центра по выведению ягодных культур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.