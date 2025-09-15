Последние показы отборочного этапа фестиваля иллюзионного искусства прошли в Подмосковье

В Подмосковье завершился отборочный этап фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». О его итогах рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Последние представления в рамках этапа прошли в парке имени Н. Островского в Ступино. Их посетили 4,5 тыс. зрителей. Также мероприятие провели в Зарайском центральном парке. Число зрителей составило около 3 тыс. человек.

В результате в финал прошли еще девять участников, в том числе Никита Яцковский из Раменского, который стал лучшим в номинации «Микромагия», и Иван Стрюков из Химок, победивший в номинации «Сценическая магия».

Финал пройдет 21 сентября в Павшинской пойме в Красногорске. Победители проекта смогут выступить вместе с братьями Сафроновыми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил москвичей с Днем города.