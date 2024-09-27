Последнюю в этом году акцию «Проверь свое здоровье в парке» проведут в Московской области

В предстоящие выходные в Подмосковье пройдут последняя в этом году акция «Проверь свое здоровье в парке», выездные бригады врачей будут работать в 23 городских округах, в том числе в Люберцах, Наро-Фоминске, Раменском и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.