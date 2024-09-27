Последнюю в этом году акцию «Проверь свое здоровье в парке» проведут в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В предстоящие выходные в Подмосковье пройдут последняя в этом году акция «Проверь свое здоровье в парке», выездные бригады врачей будут работать в 23 городских округах, в том числе в Люберцах, Наро-Фоминске, Раменском и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Такие профосмотры пользовались большим спросом у жителей Подмосковья. Проведите эти выходные с пользой — позаботьтесь о своем здоровье и проведите время с семьей на свежем воздухе. Также вы сможете сделать прививку от гриппа», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. После осмотра в случае необходимости пациентов могут направить в поликлинику, где они пройдут более углубленное обследование. С результатами осмотра можно будет ознакомиться на портале «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.