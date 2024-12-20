Пособника телефонных мошенников, похитивших деньги у пенсионерки, задержали в Пушкино

Сотрудники уголовного розыска УМВД России «Пушкинское» задержали 19-летнего жителя Иркутской области, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, похитивших у 70-летней жительницы Пушкино. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что женщине позвонили неизвестные под видом сотрудников Министерства финансового мониторинга и ФСБ. Они сообщили ей, что ее имени была оформлена генеральная доверенность на иностранного гражданина, который теперь имеет право представлять ее интересы в различных организациях и доступ к финансам. Чтобы не допустить этого, злоумышленники предложили пенсионерки перевести имеющиеся сбережения в мобильном банке на «безопасный счет». Так она лишилась 240 тыс. рублей.

На следующий день мошенники вновь позвонили ей и вынудили продать дом с участком за 7,5 млн рублей. Эти средства женщине нужно было снять со счета и передать курьеру. Сотрудники банка сочли ее действиям подозрительными и вызвали полицию, которые контролировали проведение операции. Так им удалось задержать курьера, который забрал у пожилой женщины пакет с якобы денежными средствами. Он рассказал, что нашел работу курьером в одном из мессенджеров. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее сообщалось, что жительницу Подмосковья задержали за кражу денег у 91-летней пенсионерки.