Пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 400 тысяч рублей, задержали в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Раменское» задержали ранее судимого 21-летнего жителя Москвы, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Задержанный забрал денежные средства у обманутой 86-летней местной жительницы. По данным ведомства, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, и предложил задекларировать все ее деньги. Для этого пенсионерке нужно было передать их представителю банка, который приедет к ней домой.

«Согласившись с условием, женщина отдала 400 тысяч рублей прибывшему курьеру, после чего догадалась об обмане и обратилась в полицию», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении мужчины, который забрал деньги, возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ, его личность установили по камерам видеонаблюдения. Он признался, что нашел работу курьером в одном из мессенджеров, он должен был забирать денежные средства по переданным ему адресам и переводить их на указанные счета. За это он оставлял себе процент от суммы. В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне сообщалось, что Роскомнадзор будет блокировать звонки в мессенджерах, спасая россиян от мошенников.