Посвящение первокурсников в студенты прошло в колледже «Энергия»

Посвящение первокурсников в студенты прошло в структурных подразделениях колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Праздничные мероприятия провели Амбассадоры Профессионалитета. В праздновании приняли участие более четырехсот первокурсников.

Праздники начались с исполнения гимна России. После этого были представлены танцевально-музыкальные номера. Восемнадцать групп подготовили стенгазеты и презентации своих специальностей.

Также прошли конкурсы и игры, церемонии посвящения. В завершение первокурсникам вручили зачетные книжки.