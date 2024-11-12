Потенциально опасную молочную продукцию выявили в Московской области

Специалисты Роспотребнадзора выявили фальсифицированную молочную продукцию, которую выпускают под брендом ООО «Алеант». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сведения о нарушениях направили в администрацию городского округа Подольск, где производят выпуск, ИФНС России по округу, УФНС России по региону, УМВД России по Подольску, ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что экспертам не удалось найти информацию о лицах, которые производят товары, а также условиях производства. Кроме того, их маркируют с использованием недостоверных сведений. Специалисты сделали вывод, что продукция может быть опасной и вызвать пищевое отравление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.