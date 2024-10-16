Пожар произошел на заводе в Балашихе

В производственно-складском здании, расположенном на шоссе Энтузиастов в Балашихе, произошел пожар. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

В ГУ МЧС России по Московской области уточнили, что огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Другие обстоятельства инцидента уточняются.

Глава округа Сергей Юров в своих социальных сетях написал, что возгорание произошло на складе на территории Балашихинского литейно-механического завода.

«Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что первый класс пожарной опасности ожидается в лесах Подмосковья на этой неделе.