Пожарные и спасатели оказывают содействие коммунальным службам Подмосковья

Сотрудники МЧС вышли на помощь коммунальным службам Подмосковья

Фото: [ГУ МЧС России по Московской области]

Специалисты ГУ МЧС России по Московской области вышли на помощь сотрудникам подмосковных коммунальных служб. Они помогают убирать снег с территорий остановок и тротуаров.

Спецтехника ведомства помогает освободить из снега автомобили, машины скорой медпомощи, грузовики и фуры.

В Клину, Подольске и Ленинском округе обустроили пункты обогрева, где работники коммунальных служб могут согреться и отдохнуть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об уборке снега в округах.

