Пожарные и спасатели оказывают содействие коммунальным службам Подмосковья
Фото: [ГУ МЧС России по Московской области]
Специалисты ГУ МЧС России по Московской области вышли на помощь сотрудникам подмосковных коммунальных служб. Они помогают убирать снег с территорий остановок и тротуаров.
Спецтехника ведомства помогает освободить из снега автомобили, машины скорой медпомощи, грузовики и фуры.
В Клину, Подольске и Ленинском округе обустроили пункты обогрева, где работники коммунальных служб могут согреться и отдохнуть.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об уборке снега в округах.