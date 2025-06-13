Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в лесу в Луховицах

В Подмосковье за минувшие сутки был выявлен один лесной пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Пожар произошел 12 июня в 4 км от Луховиц на территории Чернореченского участкового лесничества. На место оперативно прибыли специалисты, и возгорание было устранено.

«Пожар ликвидировали четыре человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники 30 минут», - рассказали в комитете.

Возгорание произошло по вине людей, нарушивших правила пожарной безопасности. Нарушителей устанавливают.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Волкуша» в Лыткарино.