Пожарные потушили возгорание на складе удобрений в подмосковном Долгопрудном
Фото: [Пресс-служба ГУ МЧС МО]
Пожарным удалось полностью потушить возгорание, которое произошло накануне на территории складов для удобрений в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области в своих социальных сетях.
«Пожар подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на 1,3 тысячи квадратах», — говорится в сообщении.
Возгорание произошло 29 октября на Лихачевском проспекте, при разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины. Установление всех обстоятельств случившегося находится на контроле Прокуратуры Московской области. Причина возгорания будет установлена в рамках пожарно-технической экспертизы.