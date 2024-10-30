Пожарные потушили возгорание на складе удобрений в подмосковном Долгопрудном

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Фото: [Пресс-служба ГУ МЧС МО]

Пожарным удалось полностью потушить возгорание, которое произошло накануне на территории складов для удобрений в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области в своих социальных сетях.

«Пожар подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на 1,3 тысячи квадратах», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло 29 октября на Лихачевском проспекте, при разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины. Установление всех обстоятельств случившегося находится на контроле Прокуратуры Московской области. Причина возгорания будет установлена в рамках пожарно-технической экспертизы.

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