Пожароопасный сезон открыли в лесах Подмосковья 20 марта. Он продлится до 15 ноября, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

В этом году сезон открыли раньше обычного в связи с аномально теплой зимой и небольшим количеством осадков.

Теперь все силы и средства комлесхоза региона находятся в режиме повышенной готовности. На контроле — около 2 млн га лесных территорий. За обстановкой в лесах следят 28 лесопожарных станций и 1,2 тыс. лесных пожарных. Также наготове спецтехника.

Особую опасность весной представляют палы сухой травы. Из-за ветра огонь может очень быстро распространиться на большую площадь, что создает угрозу для лесов и населенных пунктов. Жителей и гостей области призвали не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор, не жечь траву, не бросать спички и окурки.

Ранее о подготовке Подмосковья к прохождению пожароопасного сезона рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.