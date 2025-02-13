Пожилая женщина погибла в результате ДТП в Воскресенске

Пожилая женщина погибла в результате дорожной аварии в Воскресенске. Инцидент произошел днем 13 февраля на дороге «ММК — Чечевилово — МБК», сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

На 16-м км указанной дороги автомобиль «Газель» не уступил дорогу машине марки «ВАЗ», которая следовала во встречном направлении. В результате на месте аварии скончалась 72-летняя пассажирка легковушки.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщили, что в январе 2025 года на дорогах региона произошло более 200 аварий с жертвами и и ранеными.