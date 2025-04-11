Правоохранители Подольска подвели итоги работы за первый квартал 2025 года

В УМВД России по городскому округу Подольск подвели итоги работы за первый квартал текущего года. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

«Правоохранительные органы показали высокую эффективность работы: количество расследованных уголовных дел выросло, а раскрываемость преступлений превысила среднеобластные показатели на 5,5%», — отметили в администрации.

Также в муниципалитете отметили заметный рост в борьбе с наркопреступностью и с преступлениями в экономической сфере. Кроме того, сократилось число уличных преступлений.

В рамках мероприятия также обозначили планы работы в этом году и отметили наградами лучших сотрудников ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей региона за помощь участникам СВО.