Правоохранители Подольска подвели итоги работы за первый квартал 2025 года
В Подольске выросло количество расследованных уголовных дел
Фото: [t.me/podolskadm]
В УМВД России по городскому округу Подольск подвели итоги работы за первый квартал текущего года. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
«Правоохранительные органы показали высокую эффективность работы: количество расследованных уголовных дел выросло, а раскрываемость преступлений превысила среднеобластные показатели на 5,5%», — отметили в администрации.
Также в муниципалитете отметили заметный рост в борьбе с наркопреступностью и с преступлениями в экономической сфере. Кроме того, сократилось число уличных преступлений.
В рамках мероприятия также обозначили планы работы в этом году и отметили наградами лучших сотрудников ведомства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей региона за помощь участникам СВО.