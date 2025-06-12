Праздничная эстафета прошла во Дворце молодежи в Подольске

В Подольске во Дворце молодежи провели эстафету-марафон в честь Дня России. В мероприятии приняли участие более 800 человек — школьников и педагогов.

Этим летом в Подмосковье пройдет около 2 тыс. массовых спортивных мероприятий, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подольский марафон стартовал от Дворца молодежи. После этого участники пробежали по улицам города, двигаясь от школы к школе, и замкнули круг в изначальной точке.

На площадках школ ребята исполняли Гимн России, разворачивали триколор, делали олимпийскую зарядку и складывали пазл «Карта России».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о спортивно-массовых мероприятиях, запланированных на лето.