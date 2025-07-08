Праздничная программа в честь Дня семьи, любви и верности прошла в парке Подольска
В парке им. Талалихина в Подольске отметили День семьи, любви и верности
Фото: [t.me/podolskadm]
Праздничная программа в честь Дня семьи, любви и верности прошла в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Мероприятие посетили свыше 300 человек.
В праздничный день в Подмосковье проводится множество мероприятий, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В подольском парке в рамках праздника выступил коллектив СДК «Романцево», который представил свадьбу в фолк-стиле. Так, артисты воссоздали старинные свадебные обычаи от кусания каравая до связывания рук рушником.
Также проводились творческие мастер-классы. К примеру, можно было смастерить из цветной бумаги символ праздника — ромашку. Кроме того, выступили музыканты Подольской филармонии.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о праздновании Дня семьи, любви и верности в регионе.