Праздничная программа в честь Дня семьи, любви и верности прошла в парке Подольска

Праздничная программа в честь Дня семьи, любви и верности прошла в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Мероприятие посетили свыше 300 человек.

В праздничный день в Подмосковье проводится множество мероприятий, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В подольском парке в рамках праздника выступил коллектив СДК «Романцево», который представил свадьбу в фолк-стиле. Так, артисты воссоздали старинные свадебные обычаи от кусания каравая до связывания рук рушником.

Также проводились творческие мастер-классы. К примеру, можно было смастерить из цветной бумаги символ праздника — ромашку. Кроме того, выступили музыканты Подольской филармонии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о праздновании Дня семьи, любви и верности в регионе.