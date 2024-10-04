Праздничная программа ждет жителей в честь Дня Московской области

Городские округа Подмосковья подготовят праздничную программу, посвященную Дню Московской области, который отметят в это воскресенье. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в сквере Семьи, любви и верности в Балашихе гостей ждут фольклорный праздник «Осенины», в Истре — фестиваль народного творчества «Осень в Подмосковье», выставки, квизы, интеллектуальные конкурсы, в Люберцах — показ документального фильма «История города Люберцы», познавательная программа «Родное Подмосковье» и многое другое.

Найти подробную информацию о предстоящих мероприятиях можно в социальных сетях и в информационных ресурсах администраций городских округов, которые их организуют. Они пройдут при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 0+