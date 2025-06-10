Праздничные мероприятия ко Дню России пройдут в парках Подольска

В парках Подольска масштабно отметят День России. В программе — концерты, шествия, интерактивные программы, рассказали в муниципальной администрации.

В целом, как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Подмосковье летом проведут около 2 тыс. спортивно-массовых мероприятий.

В Подольске в парках состоится мероприятие «С Россией в сердце». В парке Талалихина пройдут флешмоб, мастер-классы по изготовлению украшений, экскурсии, шествие с гигантским триколором, выступления артистов, театрализованные представления.

Также будут работать ярмарки, фуд-корт, аттракционы, зоны аквагрима, выставка фотографий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о спортивно-массовых мероприятиях, которые пройдут в Подмосковье летом.