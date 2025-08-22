Праздничные мероприятия в честь Дня Государственного флага России прошли в Егорьевске. В парке «200 лет Егорьевску» организовали насыщенную программу.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области до этого сообщили о тематических мастер-классах в МФЦ.

В рамках празднования в парке «200 лет Егорьевску» активисты «Движения Первых», «Молодой гвардии Единой России» и волонтеры Подмосковья выложили триколор длиной 25 метров.

Также всем посетителям парка раздавали ленточки с российским триколором. Кроме того, прошла тематическая викторина на тему истории российского флага.

Для детей провели творческие мастер-классы, для взрослых — беспроигрышную лотерею с призами. Помимо этого, была организована выставка фоторепродукций полотен Игоря Грабаря.

