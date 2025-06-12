Праздничные мероприятия в честь Дня России прошли в Подольске

В Подольске масштабно отпраздновали День России. Сегодня с праздником всех жителей поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина прошел праздничный концерт. Он открылся торжественным выносом флага России. В шествии приняли участие активные жители. Они развернули ленту в цветах триколора длиной 25 м.

Также волонтеры в сквере Поколений, на площади Славы и в парке имени Виктора Талалихина раздавали всем ленты в цветах российского флага. В общей сложности раздали более 2,5 тыс. таких лент.

Кроме того, детям бесплатно раздавали мороженое. Всего раздали около 700 порций лакомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие массовые спортивные мероприятия запланированы к проведению в регионе летом.