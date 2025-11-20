Праздничный концерт прошел в Подмосковье в честь Дня слепых

В Подмосковье отметили Международный день слепых, 100-летие Всероссийского общества слепых и 100-летие Московской областной организации ВОС. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В честь указанных событий в Королеве прошло областное мероприятие. В праздничном концерте приняли участие более 400 человек в составе 44 делегаций со всего региона.

Также были вручены благодарности губернатора Подмосковья, благодарственные письма и юбилейные медали «100 лет образования Всероссийского общества слепых».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в области конференцию по вопросам коррекционного и инклюзивного образования.