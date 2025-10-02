Праздник «Парки. Осень. Заряжай» пройдет в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В парке имени Виктора Талалихина в Подольске пройдет областной праздник «Парки. Осень. Заряжай». Мероприятие приурочено к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина и открытию осеннего сезона.
В регионе завершился проект «Лето в Подмосковье». Его итоги до этого подвели в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В программе праздника — выступления поэтов, писателей, авторов-исполнителей. Также пройдут квесты и флешмоб, выставка фотографий и ярмарка, акция «Стихи в кармане» и мастер-классы по изготовлению сувениров.
