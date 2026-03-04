Празднование 8 Марта пройдет в парках Подмосковья

В парках Подмосковья пройдет масштабное празднование 8 Марта. Так, более 85 парков региона проведут мероприятие «Весна, цветы и комплименты», передает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках празднования женщинам будут дарить цветы. Также будут работать лаборатории красоты, где проведут мастер-классы по нанесению макияжа и созданию причесок. Помимо этого, в программе — концерты, активности, флешмобы.

К примеру, в Лобне в Центральном парке проведут мастер-классы по макияжу и прическам, а также танцевальный флешмоб. В Воскресенске в парке усадьбы Кривякино состоятся лекция на тему трендов в моде и концерт.

В Пушкино в Центральном парке будет работать «Почта весны», а в Солнечногорске в городском парке проведут кинопоказ фильма «Лед» и выставку о женщинах, изменивших мир.

