Празднование Дня добровольца прошло в Егорьевске

Празднование Дня добровольца (волонтера) прошло в Егорьевске, сообщает ГУ МЧС России по Московской области. Праздник отмечается в России 5 декабря.

Праздничные мероприятия начались на территории ООО «Ультрадекор». Руководителям пожарно-спасательных подразделений Подмосковья и представителям округов представили созданную здесь добровольную пожарную команду. В ряды добровольцев записались 60 сотрудников. Всего в Подмосковье на предприятиях действует 25 добровольных пожарных команд.

Торжественная часть праздника прошла в ДК им. Г.Конина. Участников мероприятия приветствовали начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов, глава областной противопожарно-спасательной службы Мянсур Якубов, глава Егорьевска Дмитрий Викулов и другие почетные гости.

«Хочу сказать слова глубокой признательности и благодарности тем людям, которые по зову сердца приходят на помощь людям», — сказал Павлов.

Он также вручил медали МЧС России «За пропаганду спасательного дела» представителям регионального отделения «Российского Красного Креста» Ксении Коновой и Александру Ларькину. Почетную грамоту МЧС России получил добровольный пожарный джобровольной пожарной дружины лесничества «Русский лес» Сергей Агеев. Кроме того, были вручены благодарственные письма и ценные подарки, награждены победители конкурсов «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный».

В рамках праздника прошла церемония крепления полотнища знамени добровольной пожарной команды Егорьевска, была организована выставка пожарно-спасательной техники и оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил волонтеров с региональным Днем добровольца.