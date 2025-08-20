Празднование Дня Государственного флага пройдет в Химках

День Государственного флага масштабно отметят в Химках 22 августа. В этот день в регионе состоится областное мероприятие «Моей родины триколор», отметили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В Химках празднование будет проходить в парках Толстого, «Дубки» и Величко. В программе концерты, мастер-классы, игры, викторины и многое другое. Также посетителям будут раздавать флажки и ленточки с триколором.

Также в ДК Брехово пройдет концерт «Русский триколор — наша история и будущее!», в ДК «Контакт» состоится интеллектуальная игра об истории флага России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе трансформации областных домов культуры.