Празднование Дня работника ЖКХ прошло в Подмосковье

В Подмосковье отметили День работника ЖКХ. Мероприятия проходили во всех округах региона. Центральной площадкой празднования стал Королев, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Глава ведомства Кирилл Григорьев открыл выставку спецтехники, на которой были представлены новые машины для ресурсоснабжающих организаций. Их закупили в 2025 году.

Также министр пообщался с сотрудниками коммунальных служб. После этого состоялась торжественная часть. Григорьев поздравил коллег с праздником и вручил специалистам ресурсоснабжающих и управляющих организаций ведомственные награды.

«Специалисты нашей отрасли несут службу круглосуточно: и днем, и ночью, и в будни, и в праздники. Эта работа касается каждого. И когда жители не задумываются о том, как работают коммунальные службы, — это высшая оценка нашего труда», - сказал министр.

Для участников также работала ярмарка вакансий. На ней свои разработки представили «Мособлводоканал», водоканал Королева и другие отраслевые предприятия региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников ЖКХ с праздником и рассказал о планах по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе.