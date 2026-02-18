Празднование Масленицы пройдет на фермах Подмосковья

Празднование Масленицы пройдет на подмосковных фермах. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К примеру, на семейной ферме «Янинъ» в Орехово-Зуево проведут конкурсы с призами и дегустацию блинов. Также там сожгут чучело Масленицы.

На экоферме «Былинкино» в Луховицах состоится фестиваль «Масленица в Былинкино». Гостей ждут дегустации и игры, а также огненное шоу и дискотека.

В парке «Карамат» в Ступино проведут мероприятие «Широкая Масленица». В его рамках можно будет полакомиться домашними блинами, послушать гармонь и пообщаться с животными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы сельского хозяйства в регионе.