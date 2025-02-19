Празднование Масленицы пройдет в подмосковной агродеревне

В подмосковной агродеревне масштабно отметят Масленицу. О программе праздника рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие пройдет в агродеревне «Буренкино царство» в Щелковском округе. Гостей ждут горячие блины, творческие мастер-классы для детей и взрослых, ярмарка фермерской продукции и традиционное сжигание чучела Масленицы.

В ведомстве напомнили, что в этом году Масленичная неделя начнется 24 февраля и продлится до 2 марта.

Ранее в министерстве рассказали о праздновании Масленицы на страусиной ферме. Посетители мероприятия смогут попробовать блины, приготовленные с использованием страусиных яиц.