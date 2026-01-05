Празднование Рождества пройдет в парках Коломны и Озер 7 января. Посетителей ждут интерактивные программы в парке Мира и в исторической части населенных пунктов.

В парке Мира пройдет фестиваль фигурного катания «Хрустальные лед», организованный АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

«Мы сможем увидеть показательные выступления любителей-фигуристов, которые поборются за звание лучших, а также спектакль, подготовленный специально для этого проекта», — рассказала начальник отдела развития парковых территорий Дирекции парков г. о. Коломна Вера Гаина.

В сквере имени Зайцева будет работать карусель «Сказка». Также мероприятия пройдут в Запрудском и Непецинском парках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на массовые мероприятия, которые пройдут зимой.